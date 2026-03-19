Danimarka'nın Grönland'daki Savaş Hazırlıkları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka, Grönland'da savaş hazırlıkları yapıyor, kan bankası ve patlayıcı maddeler bulunduruyor.

Danimarka'nın, asker gönderdiği Grönland'da patlayıcı maddeden kan bankasına kadar ciddi savaş hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, Danimarka ve Avrupa'daki kaynaklarına dayandırdığı raporunda, Trump'ın, Grönland'ı almaya yönelik "tehditlerinin" arttığı dönemde, Ada'ya gönderilen Danimarka askerlerinin yaptığı savaş hazırlıklarını anlattı.

Danimarkalı askerlerin, ocak ayında Grönland'a geldiğine işaret edilen raporda, ABD'nin olası bir askeri müdahalesinde savaş uçaklarının inişini engellemek için başkent Nuuk dahil olmak üzere diğer yerlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı madde bulundurulduğu belirtildi.

Raporda, olası bir savaş durumunda, yaralı askerler için kan bankasının da kurulduğu ifade edilirken, ocak ayındaki saldırı endişesi nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı vurgulandı.

Grönland'daki gerginliğin ocak ayında ciddi bir seviyeye ulaştığına dikkati çekilen raporda, Danimarka ve Avrupa'nın müttefikini savunma konusunu ciddiye aldıkları ifade edildi.

Raporda, Trump'ın Grönland baskısının sona ermeyeceği kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen Fransız bir yetkili, Avrupa'nın Grönland'daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka'nın gerginliği tırmandırmamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Alman bir yetkili de "ABD, NATO askerlerinin de bulunduğu bir ortamda Grönland'a saldırsaydı, o zaman inandığımız her şeye büyük bir soru işareti koymak zorunda kalırdık." ifadesini kullandı.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Danimarka, Grönland, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:16:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.