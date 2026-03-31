Danimarka prensesi, askere alınıyor

Danimarka Prensesi Isabella kadınlar için zorunlu tutulan sistem kapsamında 11 ay askerlik yapacak.
Danimarka’da kadınlar için askerliğin zorunlu hale getirilmesinin ardından, Kraliyet Ailesi’nden tarihi bir adım geldi. 18 yaşındaki Prenses Isabella, yeni savunma yasaları çerçevesinde askeri hizmetten muaf tutulmayarak orduya katılma kararı aldı.
Ağustos 2026’da Slagelse’deki Muhafız Süvari Alayı’nda eğitimine başlayacak olan Prenses, toplamda 11 ay boyunca kışlada görev yapacak. Eğitim süreci boyunca diğer erlerle aynı şartlarda temel askeri eğitim ve operasyonel görevlerde bulunacak olan Isabella’nın bu kararı, ülkede toplumsal eşitlik adına önemli bir sembol olarak görülüyor.
