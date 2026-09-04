Danimarka, reddedilen sığınmacıları 2027'de geri dönüş merkezlerine göndereceğini duyurdu - Son Dakika
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Danimarka, reddedilen sığınmacıları 2027'de geri dönüş merkezlerine göndereceğini duyurdu

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Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, Avrupa ülkelerinde sığınma başvurusu reddedilen kişilerin 2027'nin sonuna kadar geri dönüş merkezlerine gönderilmeye hazır olunduğunu açıkladı. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Yunanistan'dan mevkidaşlarıyla Kopenhag'da görüşen Bakan, yasa dışı kalan yabancıların ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Danimarka, Avrupa ülkelerinde bulunan ancak sığınma başvurusu reddedilen kişileri geri dönüş merkezlerine 2027'de göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Danimarka Göç Bakanı Morten Bodskov, başkent Kopenhag'da Almanya, Hollanda, Avusturya ve Yunanistan'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelmesinin ardından basına yazılı açıklamada bulundu.

Ülkesinin göç politikasını değerlendiren Bodskov, "Danimarka tarafı, 2027'nin sonuna kadar Avrupa ülkelerinde bulunan ancak sığınma başvuruları reddedilen kişileri geri dönüş merkezlerine göndermeye hazır." ifadesini kullandı.

Bodskov, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Yunanistan'dan gelen mevkidaşlarıyla üçüncü ülkelerle yapılacak geri dönüş merkezi anlaşmalarını ele aldıklarını belirterek, "Danimarka'da yasa dışı kalan yabancıların sırf biz onları geri göndermekte zorluk yaşıyoruz diye ödüllendirilmiş hissetmelerini kabul etmiyoruz." görüşünü paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP), 17 Haziran'da "yasa dışı" şekilde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan kişilerin üçüncü ülkelere geri gönderilmesini kolaylaştıran ve tartışmalı geri dönüş merkezleri anlaşmalarını yasallaştıran düzenlemeyi onaylamıştı.

Düzenlemeyle geri dönüş merkezi anlaşmaları yalnızca insan hakları, uluslararası hukuk ve "geri göndermeme ilkesini" destekleyen ülkelerle yapılabilecek, refakatsiz çocuklar bu kapsama dahil edilmeyecek. Üye ülkeler, anlaşmalar yürürlüğe girmeden önce AB Komisyonu ve diğer üye ülkeleri bilgilendirmek zorunda olacak.

Herhangi bir üye ülke tarafından bir kişiye "geri gönderme kararı" verilmesinin ardından o kişinin "derhal veya belirli süre" içinde ilgili ülkeyi terk etmesi gerekecek.

AB ülkeleri, 8 Aralık 2025'te düzenleme konusunda anlaşmaya varmıştı. AP Genel Kurulu 26 Mart'ta düzenleme hakkında AB Konseyi'yle müzakerelere başlamayı kabul etmiş, iki kurum 1 Haziran'da uzlaşıya varmıştı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Avusturya, Danimarka, Politika, Kopenhag, Hollanda, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka, reddedilen sığınmacıları 2027'de geri dönüş merkezlerine göndereceğini duyurdu - Son Dakika

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