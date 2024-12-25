Danimarka, Trump'ın Grönland Açıklamasına Yanıt Verdi - Son Dakika
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Danimarka, Trump'ın Grönland Açıklamasına Yanıt Verdi

Danimarka, Trump'ın Grönland açıklamalarının ardından savunma harcamalarını artıracak.

25.12.2024 11:16
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Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, " Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarının ardından savunma harcamalarını arttırmayı planladığını açıkladı.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, yeni savunma paketi açıkladı.

Uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını kaydeden Poulsen, bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Poulsen, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Poulsen, yeni savunma paketinin zamanlamasını "kaderin ironisi" olarak nitelendirdi.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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