Danimarka, Ukrayna'ya 32. askeri yardım paketiyle 720 milyon dolar destek verecek

Danimarka, Ukrayna'ya hem askeri hem de enerji alanlarında yaklaşık 750 milyon dolar destek vereceklerini açıkladı.

Danimarka'da yayın yapan DR, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in Danimarka Meclisi Dış Politika Komitesinin toplantısının ardından basına açıklamada bulunduğunu belirtti.

Rasmussen, Ukrayna'ya askeri destek amacıyla 32'inci yardım paketini hayata geçireceklerini kaydederek, bu kapsamda Ukrayna'ya 720 milyon dolar (4,8 milyar Danimarka kronu) değerinde yardım sağlanacağını ifade etti.

Ukrayna'da elektrik kesintilerinin yaşandığını, halkın soğuk havalarla da mücadele ettiğini aktaran Rasmussen, Danimarka'nın enerji alanında da Ukrayna'ya ek 22,5 milyon dolar (150 milyon Danimarka kronu) kaynak sağlayacağını söyledi.

Rasmussen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yapacağı ziyareti de değerlendirerek, ziyaretin bir süredir planlandığını ancak bugün duyurulduğunu belirtti.

Danimarka Savunma Bakanı Jeppe Bruus da Zelenskiy'nin ziyareti öncesi açıklanan yardım paketinin Ukrayna'nın her zaman yanında olduklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu arada, Danimarka Başbakanlığı, Zelenskiy'nin bugün Kopenhag'a geleceğini ve İskandinav ülke liderleriyle bir araya geleceğini duyurmuştu.