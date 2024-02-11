Danimarka ve Hollanda, Gazze\'nin Refah şehrine yönelik saldırı endişesi

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Danimarka ve Hollanda, İsrail'in 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah şehrine yönelik muhtemel saldırısından endişe duyduğunu bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 9 Şubat Cuma günü yazdığı "1,4 milyon Filistinli şu anda Refah'ta, gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar. İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına dair haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır." mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, Danimarka'nın, AB ve diğer ülkelerin, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a yönelik muhtemel saldırılarına dair endişeleri paylaştığı kaydedilerek, "Aslolan sivillerin korunmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Hollanda'dan "ateşkes çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot da X hesabından yaptığı açıklamada, Refah'taki durumun çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'deki birçok sivil güneye kaçtı. Bu kadar yoğun nüfuslu bir alanda, büyük ölçekli askeri operasyonların çok sayıda sivil kaybında ve daha büyük bir insani faciaya açacağını görmemek zor. Bu meşrulaştırılamaz." uyarısına yer verdi.

Müzakerelerin hızla geçici bir insani ateşkese, nihayetinde devamlı bir ateşkese gitmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Slot, ayrıca tüm esirlerin de kayıtsız şartsız en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.