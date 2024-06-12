Danimarka, yüksek acılı erişte ürünlerini raflardan kaldırdı - Son Dakika
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Danimarka, yüksek acılı erişte ürünlerini raflardan kaldırdı

Danimarka, Güney Koreli bir erişte markasının yüksek acılı ve baharatlı ürünlerini raflardan toplattı. Ürünlerdeki acı biber oranının akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede yüksek olduğu belirtildi. Tüketicilere ürünleri çöpe atmaları veya iade etmeleri çağrısı yapıldı. Danimarka halkının baharatlı yiyecekleri sevmediği ve acılı ürünleri zehirli olarak tanımladığı iddia edildi.

12.06.2024 11:37
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Danimarka, Güney Koreli bir erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olması nedeniyle raflardan kaldırdı.

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede "yüksek" olduğu belirtildi.

Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının "baharatlı" yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri "zehirli" olarak tanımladığı iddia edildi.

Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka, yüksek acılı erişte ürünlerini raflardan kaldırdı - Son Dakika

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