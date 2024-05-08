Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un sergisi İstanbul Modern'de açılıyor - Son Dakika
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Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un sergisi İstanbul Modern'de açılıyor

Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson\'un sergisi İstanbul Modern\'de açılıyor

Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un 'Senin Beklenmedik Karşılaşman' isimli sergisi, 7 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide Eliasson'un 30 yıllık sanatsal pratiği boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre konuları ele alınacak. Sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek ve Eliasson'un yeni üretimleri de dahil olmak üzere 40'a yakın eseri sergilenecek.

08.05.2024 12:50
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Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un "Senin Beklenmedik Karşılaşman" isimli sergisi, 7 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatseverle buluşacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, sanatçının 30 yıllık sanatsal pratiği boyunca odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre konularının ele alınacağı serginin küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

Eliasson'un yeni üretimleri de dahil olmak üzere 40'a yakın eserinin görülebileceği sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson'un sergisi İstanbul Modern'de açılıyor - Son Dakika

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