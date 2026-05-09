Danıştay 158. Yaşını Kutlıyor

09.05.2026 10:56
1868'de kurulan Danıştay, kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutluyor. Anıtkabir ziyareti ve sempozyum var.

"Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay, 158'inci yaşını kutluyor.

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan "Şurayı Devlet", imparatorluk döneminde 54 yıl görev yaptı.

Danıştayın faaliyeti, 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının "Meclis Hükümeti"nin yönetimine geçtiği sırada sona erdi.

Cumhuriyet döneminde 669 sayılı Kanun'la yeniden kurulan Danıştay, 6 Temmuz 1927'de çalışmaya başladı. İlk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin 1982'de kurulmasıyla idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlandı.

Bugün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde temyiz merci olarak yargı görevine devam ediyor.

Anayasa'da öngörülen yüksek mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşu.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Danıştayın 158'inci kuruluş yıl dönümü ile "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılacak.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in başkanlığındaki heyet, 11 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek, aynı gün Danıştay Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. Yiğit, bu törende konuşma yapacak.

12 Mayıs'ta da "İdari Yargıda ve Uluslararası Hukukta Temel Hak ve Özgürlükler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Arayışları" konulu sempozyum düzenlenecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
