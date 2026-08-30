Danıştay Başkanı'ndan 30 Ağustos Mesajı - Son Dakika
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Danıştay Başkanı'ndan 30 Ağustos Mesajı

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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek, başta Atatürk olmak üzere şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu zafer, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, milletimizin bu azim ve kararlılığı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarına göz diken emperyalist güçlere unutamayacakları bir mağlubiyet yaşatarak, bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tarihimize nakşettirmiş, bağımsızlığını ve egemenliğini koruma uğrundaki mücadele şuurunu sonraki nesillere miras olarak bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Yiğit, mesajında, Türk milletinin büyük yokluk ve imkansızlıklar içinde, eşine az rastlanır bir cesaret ve feragatla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürüttüğü İstiklal Mücadelesi'nin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaştığını belirtti.

Danıştay Başkanı Yiğit, "Bu zafer, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, milletimizin bu azim ve kararlılığı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarına göz diken emperyalist güçlere unutamayacakları bir mağlubiyet yaşatarak, bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tarihimize nakşettirmiş, bağımsızlığını ve egemenliğini koruma uğrundaki mücadele şuurunu sonraki nesillere miras olarak bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yiğit, şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve güçlü Türkiye'nin temellerinin atıldığı büyük zaferin 104. yıl dönümünde, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri şükran ve minnetle anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Zeki Yiğit, Güncel, Son Dakika

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