Danıştay Başkanı Yiğit'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı: - Son Dakika
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Danıştay Başkanı Yiğit'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

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- "Bizlere düşen en ulvi görev, demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan bir devlet anlayışıyla, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıma sorumluluğu ile milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılıkla çalışmak, milli ve manevi değerlerimizi ve köklü medeniyetimizin kazanımlarını nesiller boyunca yaşatmaktır"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Bizlere düşen en ulvi görev, demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan bir devlet anlayışıyla, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıma sorumluluğu ile milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılıkla çalışmak, milli ve manevi değerlerimizi ve köklü medeniyetimizin kazanımlarını nesiller boyunca yaşatmaktır." ifadesini kullandı.

Yiğit, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad etti.

?Askeri dehası, ileri görüşlülüğü, fikir ve eserleriyle, büyük bir devlet adamı olarak Türk ve dünya tarihinde müstesna bir yer edinen Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." veciz ifadesinin Cumhuriyet'in ebedi varlığına olan sarsılmaz inancı ve Türk milletine duyduğu sonsuz güveni yansıttığını belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesinde ilelebet var olması için bizlere düşen en ulvi görev, demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan bir devlet anlayışıyla, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıma sorumluluğu ile milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılıkla çalışmak, milli ve manevi değerlerimizi ve köklü medeniyetimizin kazanımlarını nesiller boyunca yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Danıştay Başkanı Yiğit'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı: - Son Dakika
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