Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Alpu Ovası'nı Korumak, Eskişehir'in Geleceğini Korumaktır"

Danıştay 10. Dairesi, Alpu Ovası'nda kömürlü termik santral kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına izin veren işlemin hukuki dayanağı bulunmadığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Ataç da konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla Alpu Ovası'na kömürlü termik santral dayatmasının hukuki zemini bir kez daha çökmüştür. Bu karar yalnızca bir dava sonucu değil; Eskişehir'in toprağına, suyuna, havasına ve yaşam hakkına dair açık bir ilke beyanıdır. Danıştay'ın altını çizdiği gerçek nettir: Alpu Ovası, Büyük Ova Koruma Alanıdır. Bu statü, tarım arazilerinin bütünlüğünü ve toprağın tarımsal kimliğini korumayı kamunun ortak sorumluluğu haline getiren bağlayıcı bir güvencedir.

Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kısa vadeli çıkar, hiçbir 'olur' yazısı bu gerçeğin üzerine örtü çekemez. Kararda açıkça vurgulanan riskler hepimizin hayatına dokunmaktadır. Kömürlü termik santral; hava, su ve toprak kirliliği demektir. Bu kirlilik; tarımsal üretimin zayıflaması, verim gücünün düşmesi, gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi ve halk sağlığının riske atılması anlamına gelir.

Bugün bu ovada kaybedeceğimiz her şey, yarın soframızdan eksilecek ekmek; çocuklarımızın soluduğu havadan çalınacak sağlıktır. Kararın en kritik yönlerinden biri de, projenin ilerletilmesi adına üstün bir kamu yararı bulunmadığının tescillenmiş olmasıdır. Kamu yararı; toprağı geri dönülmez biçimde kirleten, suyu riske atan, havayı zehirleyen bir yaklaşımla kurulamaz. Kamu yararı yaşamı korumakla başlar; insanı, emeği ve üretimi yaşatmakla anlam kazanır.

İklim krizi çağında tarım alanlarını korumak yalnızca çevre politikası değildir; ekonomik güvenlik, halk sağlığı ve toplumsal adalet meselesidir. Alpu Ovası'nı korumak; Eskişehir'in tarımsal üretimini, kırsal yaşamını, istihdamını ve geleceğe dair umudunu korumaktır. Bu kararın; Eskişehir'in Alpagut–Atalan ve Bozdağ bölgesinde gündeme gelen altın madeni arayışı gibi, doğayı ve yaşam alanlarımızı tehdit edebilecek tüm girişimlerde de hukukun, bilimin ve kamu yararının esas alınması adına emsal olmasını diliyorum.

Bu mücadelede emeği geçen yurttaşlarımıza, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarına ve toprağına sahip çıkan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Hukukun işaret ettiği bu doğrultunun gereği yapılmalı; Alpu Ovası üzerinde tarımsal varlığımızı ve yaşam hakkımızı tehdit eden her türlü girişimden kesin olarak vazgeçilmelidir. Alpu Ovası'nı korumak, Eskişehir'in geleceğini korumaktır."