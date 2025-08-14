Danıştay, Hukuk Fakültesi Barajını 125 Bin Olarak Geri Getirdi - Son Dakika
Danıştay, Hukuk Fakültesi Barajını 125 Bin Olarak Geri Getirdi

14.08.2025 13:53
Arda Kuzey Keskin, YÖK'ün hukuk barajını düşürmesine karşı Danıştay'da dava kazandı.

Yalova'da yaşayan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hukuk fakültesine giriş için başarı sıralamasını 125 binden 100 bine düşürmesine karşı Danıştay'da kazandığı dava sürecini anlattı.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, babası gibi avukat olmak istediğini belirterek, hayalini kurduğu meslek için ÖSYM'nin düzenlediği sınava hazırlandığı dönemde YÖK'ün hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralamasını 125 binden 100 bine çektiğini anımsattı.

Önceki yıllarda hukuk fakültelerini tercih edebilmek için uygulanan 125 bin başarı sırası şartına güvenerek sınava hazırlandığını anlatan Keskin, tercih edeceği bölümü etkileyecek derecede önemli bir kararın sınavın yapılmasına kısa süre kala alınamayacağını savunarak Danıştay'da dava açtığını bildirdi.

Yargı sürecinden bahseden Keskin, Danıştay'da görülen davada mahkemenin 2025- YKS Kılavuzu'nda yer alan hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralamasının 100 bin olarak belirlenmesi işlemi yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini ifade etti.

Keskin, "Sene başında 125 bine göre çalışma yaptım ve emek harcadım. Sınav sonucunda 112 bin sıralama yaptım. Sene ortasında da baraj 100 bine indirildi. O yüzden bu kararı Danıştaya taşıdık. Avukat olamadan da ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ve 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlısı olsun. Hukuk düşünüyorum. Babam avukat. Ben de o yoldan devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Yargı mağduriyetimizi giderdi"

Avukat baba Kaan Keskin ise çocuğunun avukat olmasını çok istediğini belirterek, YÖK'ün hukuk fakültelerinin 125 bin olan barajını sene ortasında 100 bine yükseltmesinin bütün öğrenciler arasında mağduriyete neden olduğunu söyledi.

Bu mağduriyetin giderilmesi için dava açtıklarını, Danıştayın da yürütmenin durdurulması kararı verdiğini anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"Tekrar 125 bin barajını getirdi. Bütün öğrencilere hayırlı, uğurlu olsun. Biz dava açtığımız esnada YÖK kontenjanı düşürdü. Oğlumun da avukat olmasını istiyorum. Çok çalıştı, gayret harcadı ama YÖK'ün bu kararıyla mağdur olmuştu. Yargı mağduriyetimizi giderdi. Yetkililere teşekkür ediyoruz. YÖK de yargı kararına uydu. Hukuk fakültelerine 125 bin barajını yeniden getirdi. Bütün öğrencilere hayırlı olsun. Bir neslin kaderini değiştirdik diye düşünüyorum."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 9 Ağustos'ta 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajının 125 bin olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Danıştay, Politika, Eğitim, Güncel, yalova, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
