Danıştay Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Danıştay Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de

11.06.2026 01:36
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay Üyeliği'ne Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu Kararı ile Danıştay Üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay Üyeliği'ne Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu Kararı ile Danıştay Üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete Danıştay Üyeliği'ne Seçme Kararı'na göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan seçildi.

HSK GENEL KURUL KARARI İLE DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE 2 KİŞİ SEÇİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Genel Kurul Kararı ile Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı'na göre, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri ile Geçici 27'inci maddesinin 17'inci fıkrası uyarınca boş bulunan üyelik kadrolarına seçim yapılması hususunun görüşülmesi üzerine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz seçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Danıştay Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

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