Danone CEO'su, Çin Ticaret Bakanı Wang ile Çin yatırımlarını artıracaklarını söyledi - Son Dakika
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Danone CEO'su, Çin Ticaret Bakanı Wang ile Çin yatırımlarını artıracaklarını söyledi

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Danone CEO\'su, Çin Ticaret Bakanı Wang ile Çin yatırımlarını artıracaklarını söyledi
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Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Danone CEO'su Antoine de Saint-Affrique ile görüşerek şirkete Çin'de yatırım, inovasyon ve Ar-Ge'yi artırma çağrısı yaptı. De Saint-Affrique, Çin pazarına iyimser olduklarını ve yatırımlarla Ar-Ge'yi güçlendireceklerini söyledi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, önde gelen küresel gıda ve içecek şirketlerinden Danone'nin CEO'su Antoine de Saint-Affrique ile bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Danone'nin Çin'deki gelişimini ele alan taraflar, Çin-AB ve Çin-Fransa ekonomik ve ticari ilişkilerine dair de görüş alışverişinde bulundu.

Wang pazartesi günkü görüşmede Çin'in üst düzey dışa açılımını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, büyümeye devam eden tüketici pazarı ve gelişen tüketim yapısının, ülkedeki yabancı sermayeli işletmelere geniş bir gelişme alanı sunduğunu ifade etti.

Wang, Danone'ye Çin'deki yatırım, inovasyon ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırma çağrısında bulunarak, şirketin hem Çin hem de dünya pazarlarına kaliteli ürün ve hizmet sunmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının son toplantısında iş dünyasının beklentilerini istikrara kavuşturan bir dizi sonuç ve uzlaşıya varıldığını hatırlatan Wang, Danone'nin Çin-AB ve Çin-Fransa ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde yapıcı bir rol oynaması temennisini dile getirdi.

De Saint-Affrique ise Çin pazarının geleceği konusunda iyimser olduklarını belirterek, Çin'deki yatırımları artırmaya ve yeni ürünlere yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. de Saint-Affrique, AB-Çin ve Fransa-Çin ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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