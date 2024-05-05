Dar Gelirli İçin Et ve Canlı Hayvan İthalatı Rekor Kırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dar Gelirli İçin Et ve Canlı Hayvan İthalatı Rekor Kırıyor

Dar Gelirli İçin Et ve Canlı Hayvan İthalatı Rekor Kırıyor

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, dar gelirlinin tadını unuttuğu etin ve canlı hayvan ithalatının rekora koştuğunu belirterek, et fiyatlarının yükselmesiyle dar gelirlinin sofrasına et koyma umudunun kalmadığını söyledi. Bakırlıoğlu, canlı hayvan ve et ithalatında rekor kırıldığını ve yanlış tarım politikalarının hayvancılığı bitirme noktasına getirdiğini ifade etti.

05.05.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, dar gelirlinin tadını unuttuğu etin ve canlı hayvan ithalatının rekora koştuğunu belirterek, "1 kilo kuşbaşı etin kilosu 724 TL'ye, 1 kilo kıymanın kilosu 660 TL'ye yükseldi. 17 bin lira asgari ücret alan, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emeklinin sofrasına et koyması hayal oldu. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla birlikte dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi" dedi.

CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu, canlı hayvan et ithalatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 2018 yılında canlı hayvan ve et ithalatında rekor kırıldığını hatırlatan Bakırlıoğlu, "O dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli 'paramız var ki alıyoruz' demişti. Rekorların kırıldığı 2018 yılında canlı hayvan ithalatı 1 milyar 767 milyon dolar, et ve et ürünleri ithalatı ise 325 milyondu. Zaman içerisinde canlı hayvan ve et ithalatı düştü. Öyle ki 2022 yılı canlı hayvan ithalatı 180 milyon dolara, et ve et ürünleri ithalatı ise 145 milyon dolara gerilemişti" dedi.

"2024 YILINDA YENİ REKOR MU GELİYOR?"

2023 yılında işin içinden çıkamayan iktidarın tekrar ithalat silahına sarıldığını belirten Bakırlıoğlu, 2023 yılı canlı hayvan ithalatı bir önceki yıla göre 7 kat artarak 1 milyar 195 milyon dolarla rekoru zorladığına dikkat çekti. "2024 yılında yeni rekor mu geliyor" diye soran Bakırlıoğlu, 2024 yılı ilk üç ay ithalat rakamlarındaki vahamete dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, "Bu yılın rakamlarına baktığımızda yeni rekorların geleceğini üzülerek görüyoruz. 2024 ile 2023 yılı İlk üç ay rakamlarını kıyasladığımız zaman 2023 yılı ocak-mart dönemi 166 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildiğini ancak 2024 aynı dönemde 173 milyon dolara çıktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ET VE ET ÜRÜNLERİNDE DURUM DAHA KÖTÜ"

Et ve et ürünleri ithalatında da rakamların içler acısı olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında 30 milyon dolar, yılın tamamında 363 milyon et ithalatı yapılmışken 2024 yılı ocak-mart et ithalatı rakamlarının 144.5 milyon doları bulduğunu kaydetti. Sadece mart ayı ithalatının 77 milyon dolar olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "2022 yılının tamamında 145 milyon dolarlık et ithalatı yapıldığı göz önüne alındığında 2024 yılında et ithalatının tarihi rekoru kıracağından şüphe yok" dedi.

"DAR GELİRLİ ETİN TADINI UNUTTU"

Bakırlıoğlu, dar gelirlinin tadını unuttuğu etin ve canlı hayvan ithalatının rekora koştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1 kilo kuşbaşı etin kilosu 724 TL'ye, 1 kilo kıymanın kilosu 660 TL'ye yükseldi. 17 bin lira asgari ücret alan, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum edilen emeklinin sofrasına et koyması hayal oldu. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla birlikte dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi."

Kaynak: ANKA

Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Manisa, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dar Gelirli İçin Et ve Canlı Hayvan İthalatı Rekor Kırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 13:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Dar Gelirli İçin Et ve Canlı Hayvan İthalatı Rekor Kırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement