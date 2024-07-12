Dar gelirliler için kredi kartı borçlarındaki artış endişe verici - Son Dakika
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Dar gelirliler için kredi kartı borçlarındaki artış endişe verici

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takipteki bireysel kredi kartı borçlarının hızla arttığını ve son bir yılda batık kredi kartı borçlarının yüzde 238 arttığını belirtti. Ateş, yüksek faiz politikasının dar gelirli yurttaşları olumsuz etkilediğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylemlerinin gerçeklerle uyuşmadığını ifade etti. Dar gelirlilerin zor günlerinin daha yeni başladığını vurgulayan Ateş, yüksek faize dayalı ekonomi programının işletmeleri iflasa ve çalışanları işsizliğe sürükleyeceğini söyledi.

12.07.2024 11:10
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takipteki bireysel kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, "Dar gelirliler için maalesef en kötüsü daha yeni başlıyor. Son bir yılda batık kredi kartı borçları yüzde 238 arttı" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı açıklamada, takipteki bireysel kredi kartı borçlarının hızla arttığına işaret etti. Yüksek faiz politikasının en çok dar gelirli yurttaşları etkilediğini belirten Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi programının yükünü dar gelirliye yüklemeyecekleri söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Ateş, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek'in her konuşmasında çizdiği iyimser tablo, maalesef dar gelirli için geçerli değil. Geçen senenin bu döneminde 9 milyar 592 milyon lira olan takipteki kredi kartı borçları, bu sene 32 milyar 590 milyon liraya yükseldi. Tek başına yüzde 50 faiz bile, dar gelirlilerin, ücretli çalışanların insanca yaşamalarını imkansız hale getiriyor. Faizlerin yüzde 50'ye yükseldiği mart ayı sonundan beri, takipteki kredi kartı alacakları çok hızlı yükseliyor. Mart ayı sonunda 21 milyar 411 milyon lira olan batık kredi kartı borçları, üç ayda 33 milyar liraya dayandı. Sadece 3 ayda bile batık kredi kartı artış oranı yüzde 51. Programın faturası çok açık biçimde dar gelirliye çıkarılıyor.

Yüksek faize dayalı ekonomi programının tek hedefi var. O da çarkları yavaşlatarak enflasyonu düşürmek. Çarklar yavaşladığında ne olacağını gizlemeye çalışan bir ekonomi yönetimi var. Bu senaryo gerçekleştiğinde, işletmeler iflasa, çalışanlar işsizliğe sürüklenecek. Ekonomide soğuma dedikleri şey hayata geçtiğinde, bunun zararını en çok zaten borç batağında olan, ekmeği bile kredi kartı ile almak zorunda kalan dar gelirliler ödeyecek. Tüm 'en kötüsü geride kaldı' telkinleri sözden öteye geçemiyor. Dar gelirlilerin zor günleri daha yeni başlıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dar gelirliler için kredi kartı borçlarındaki artış endişe verici - Son Dakika

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