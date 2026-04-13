Dar Gelirlilerin Zorluğu Artıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Borç içinde yaşıyoruz. Bu yılın daha ilk üç ayında en az 495 bin kişi işsiz kaldı. Vatandaşın bankalara, finans kuruluşlarına ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcu 6 trilyon 574 milyar liraya ulaştı. Kredi kartı ve bireysel kredi borcu nedeniyle icra takibinde olanların sayısı 4 milyon 271 bine dayandı. Sadece yılın ilk iki ayında, borcunu zamanında ödeyemediği için 235 bin kişi bireysel kredi, 313 bin kişi ise kredi kartı borcu yüzünden icralık oldu" dedi.

Bulut, şunları kaydetti:

"İcra dairelerindeki dosya sayısı ise 24 milyon 612 bine çıktı. Artan hayat pahalılığı, düşen alım gücü ve sürekli yükselen temel ihtiyaç fiyatları, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor; geçim şartları her gün daha da ağırlaşıyor. Emekli ve emekçiye hak görülen sefalet ücretleri, enflasyon karşısında günbegün erirken borçlar katlanıyor, vatandaş geçinebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda bırakılıyor."