Darbe Gecesi Kız Çocuğunu Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Darbe Gecesi Kız Çocuğunu Korudu

Darbe Gecesi Kız Çocuğunu Korudu
14.07.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağızmanlı, 15 Temmuz'da helikopterden açılan ateşten bir kızı koruyarak gazi oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan ve 9 yıldır boynundaki mermi parçasıyla yaşayan Ahmet Kağızmanlı, o gece küçük bir kız çocuğuna siper olduğunu söyledi.

Görevde yükselme sınavı için gittiği Ankara'da FETÖ'nün hain darbe girişimine denk gelen Kağızmanlı, AA muhabirine, o gece yaşadıklarını anlattı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yazı işleri müdürlüğü yapan 45 yaşındaki Kağızmanlı, o gece yaşadıklarını unutamıyor.

Darbe girişimini, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla öğrendiğini ifade eden Kağızmanlı, "Eşyalarımı topladım, abdest aldım ve dışarıya çıktığımda tanklar caddedeydi. Kızılay Meydanı'na doğru yürüdüm, tanklar ve belediyenin kamyonları vardı, bir ara araçlar ve insanlar kalmadı, tek başıma sokaklarda yürüdüm." dedi.

Kağızmanlı, Sıhhiye'ye gittiğinde insanların meydanlara çıktığını ve lüks araçlarını tankların önüne çektiklerini belirtti.

"Nefes almakta zorlanmaya ve şehadet getirmeye başladım"

Kalabalıkla Genelkurmay'a yürüdüklerini ve Meclis'in bombalandığı esnada sıçrayan taşların üzerlerine geldiğini anlatan Kağızmanlı, şöyle devam etti:

"Genelkurmay önündeki askerler ilk havaya, ardından yere daha sonra üzerimize kurşun sıkmaya başladı. Vurulanları kenara taşıyıp tekrar yerimize geçiyorduk. Bayağı yorulunca bir yere oturdum, yanıma 11-12 yaşlarında bir kız çocuğu oturdu. Bir anda helikopterden açılan ateşle hepimiz ürktük. Caddeyi taramaya başladıklarında refleksle kız çocuğunun üzerine kapandım.

Oradakilerin cadde ve sokaklara dökülmesindeki amaç devleti ve bayrağı koruma iç güdüsüydü. Çocuk yanımda olunca onu korumaya aldım ve üzerine kapandım. Belki benim boynuma ve sırtıma şiddetli gelen mermi parçaları ona denk gelebilirdi. O kız çocuğunun üzerine kapanmasaydım mermi parçaları ona denk gelseydi belki de hayatını kaybedecekti. İlk boynuma bir parça, doğrulunca da omuriliğime 3 mermi parçası geldi, soluğum kesildi, nefes almakta zorlanmaya ve şehadet getirmeye başladım. Daha sonra kalktım, caddeye doğru baktığımda herkes yaralıydı. Biri kolumdan tutup çekti ve caddenin sonundaki özel hastaneye götürdüler."

Kağızmanlı, yanındaki grupla tankların üzerine içerisindeki darbeci askerleri çıkarmak için çıktıklarını, olayda dünya gündeminde geniş yer bulan fotoğraf karesinde de yer aldığını dile getirdi.

"O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır"

Tedavisinin 1 aydan fazla sürdüğünü ve boynundaki mermi parçası nedeniyle MR çekilemediğini söyleyen Kağızmanlı, şunları kaydetti:

"Sırtımı temizlediler ama boynumdaki parça şah damarımın altından girdiği için alamadılar. Doktorlar, parça içeriye doğru iyice kayınca tehlikeli olacağından müdahale etmedi, şu an bir sıkıntısı yok öyle yaşıyorum. Olayın 9'uncu yılı mermi parçası hala boynumda, onu gururla taşıyorum. Bize verilen fiziki madalyanın yanındaki ikinci nişan gibi benim için çok değerli. Kötü bir geceydi Allah bir daha yaşatmasın. O manzara bir dönem psikolojimi bozdu, gözümün önünden hiç gitmedi. O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır. O gece herkes tek vücut olmuştu."

Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbe Gecesi Kız Çocuğunu Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 11:35:38. #7.13#
SON DAKİKA: Darbe Gecesi Kız Çocuğunu Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.