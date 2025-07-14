Darbe Kafası: Kara Mizah ve Demokrasi - Son Dakika
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Darbe Kafası: Kara Mizah ve Demokrasi

Darbe Kafası: Kara Mizah ve Demokrasi
14.07.2025 11:29
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Atatürk Üniversitesi'nde hazırlanan 'Darbe Kafası' filmi, darbeleri kara mizah ile anlatıyor.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı, darbeleri anlatan kara mizah türündeki "Darbe Kafası" sinema filmi, 15 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Yazar ve yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu, yönetmen yardımcılığını Güzel Sanatlar Fakültesinden Araştırma Görevlisi Dr. Cem İçyar ve Meslek Yüksek Okulunda Dr. Öğr. Görevlisi Elif Yıldırım'ın yaptığı filmde, tiyatrocu Akın Öksüz ve Murat Karasungur başrol olarak görev aldı.

Oyunculuğunu fakültedeki akademisyen ve öğrencilerin yaptığı film, 1980 askeri darbesinden günümüze uzanan darbe olaylarını ve darbeci zihniyeti anlatıyor.

Masum bir ayakkabı tamircisi ve İngiliz dili edebiyatı bölümünü okuyan oğlu ile bölüm hocasının yaşadıklarının kara mizah türünde yansıtıldığı filmde, darbecilerin zihniyeti ve bu zihniyet tarafından faili meçhul cinayetlerin masum kişilere atfedilmesi konu ediliyor.

Erzurum'da 5 haftada çekimleri tamamlanan ve 15 Temmuz'da üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda seyirciyle buluşacak dram ve komedi içerikli film, üniversitenin sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

"7'den 70'e izleyici hedef kitlesiyle yaptık"

Doç. Dr. Hıdıroğlu, AA muhabirine, bu filmde Türkiye'de bu zamana kadar yapılmış darbelerin arka planındaki illegal örgütlenmelerin kafa yapısını ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Filmde kurumların hedef gösterilmediğini aktaran Hıdıroğlu, "Darbeler toplumsal hafızamıza derin iz ve yaralar bırakmıştır. Bunları gençlere aktarmak istedik. Çünkü çok acılar çektik, her bir darbede bizim birikimlerimiz, sanat eserlerimiz, kitaplarımız, insani kaynaklarımız yok oldu gitti. Devletimiz bunu ciddi yayın ve programlarla anlatıyor ama film, kara mizah tarzında, darbeyi merkeze alarak gençlerimize o dönemleri, acıları ve bunların bir daha olmamasını göstermeye çalıştığımız tarzda oldu. Hem eğlenceli hem dramatik hem de gerçekçi bütün bu duyguları bir arada yaşayarak 7'den 70'e izleyici hedef kitlesiyle yaptık". dedi.

Hıdıroğlu, artık darbesiz ve darbe düşüncesinin olmadığı bir Türkiye ortamı sağlamak istediklerini, bu kapsamda özellikle eğitim kurumlarına önemli görev düştüğünü dile getirdi.

Darbeleri derslerde anlattıklarını aktaran Hıdıroğlu, "Sinema çok etkili araç. Sinema ile biz o (darbelerde) yaşanılan gerçeklerin dramatik altyapısını kurabiliyoruz. İstedik ki bu anlamda insanımıza toplumsal hafızamızda yer eden imgeleri yeniden hatırlatalım, gelecekte artık bunlar olmasın ve bunlardan kurtulmuş bir Türkiye olsun. Bizi geri bırakan süreçleri arkamızda bırakarak, önümüze bakan yeni bir Türkiye inşasında katkımız olsun istedik." diye konuştu.

Hıdıroğlu, desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye ve dünyada eğitim camiası içerisinde uzun metrajlı hoca öğrenci işbirliğinde yapılan böyle bir film örneğinin olmadığını kaydeden Hıdıroğlu, "Film kara mizah, yani yanlış anlaşılmalara dayanıyor, darbe sürecine götürecek olaylarla, faaliyetlerle hiç alakası olmayan bir baba, hatta kulağı az işiten bir ayakkabı tamircisi ve onun İngiliz dili edebiyatında okuyan oğlu, oğlunun yaptığı çeviri, çeviri de mitoloji üzerine bir kitap, ama bu kitaptaki bazı kavramlar kötü ve tele kulak olan birilerinin dikkatini çekiyor ve karanlık odaklara servis yapılıyor. Öğrenci, hoca ve ayakkabı tamircisi haksız yere suçlanıyor, işkence görüyor ve bunu yapanların karanlık insanlar olduğunu öğreniyor, darbeyi yapanların da bu zihniyette olduğu anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu sinema filminde ağırlıkla gençleri yakalamak istedik"

Prof. Dr. Taşcıoğlu da Rektör Hacımüftüoğlu'nun ülkenin yakın siyasi ve toplumsal tarihinde yaşanan hadiselerin iletişim diliyle, bilhassa gençlere anlatılması noktasında kendilerine önemli misyon yüklediğini, bu kapsamda "Darbe Kafası' sinema filmi hazırlandığını anlattı.

Kısıtlı imkanlarla ve öğrencilerin yoğun emeğiyle filmin ortaya çıktığını işaret eden Taşcıoğlu, şöyle konuştu:

"Filmde geçmişini çok bilmeyen, bilmediği için de bugünü analiz edemeyen gençliğe sinemanın anlatım diliyle yakın siyasi ve demokrasi tarihimizde yaşanan, özellikle demokratik kültürümüzü kesintiye uğratan darbe ve muhtıraların arka planındaki mantığı göstermek istedik. Geçmişi bilmeden geleceğe yön vermek imkansız, bu filmde ağırlıkla gençleri yakalamak istedik. Sinema diliyle gençleri yakalayarak demokrasi tarihimizde yaşanan bu hadiselerin nasıl bir mantık ve zihniyet tarafından yapıldığını onlara gösterip bilinç ve farkındalık ortaya çıkardık."

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Demokrasi, 15 Temmuz, erzurum, Türkiye, Eğitim, Sinema, Güncel, Masum, Son Dakika

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