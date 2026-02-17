Darende'de Camiler Ramazan İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Darende'de Camiler Ramazan İçin Hazırlanıyor

Darende'de Camiler Ramazan İçin Hazırlanıyor
17.02.2026 10:44
Ramazan ayı dolayısıyla Darende'deki camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

İlçedeki camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirilen ekipler, ibadethanelerde bakım çalışmaları da gerçekleştirdi.

Camilerin halı, duvar ve avlularını temizleyen ekipler, ses ve ışık sistemlerini kontrol etti.

İlçede asırlardır sürdürülen çalışmalar kapsamında ise camilere gül suyu serpildi.

Somuncu Baba Vakfı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sorunsuz şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışmaların süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak önceliğimizdir. Camilerimiz hem fiziksel hem de manevi anlamda arındırılmıştır. Ramazan ayı süresince hijyen ve bakım çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

