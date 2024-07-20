Darende'de Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından aşure dağıtıldı

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Malatya'nın Darende ilçesinde Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından aşure dağıtıldı.

Somuncu Baba Külliyesi'nde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşureleri yiyen vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan vakıftan yapılan açıklamada, aşurenin insanlar arasındaki birlik, beraberlik ve sevgiyi pekiştirdiği belirtilerek, muharrem ayının tüm İslam alemine hayır ve huzur getirmesi temenni edildi.

Aşurenin hem Darende'de hem de vakfın temsilciliklerinin bulunduğu bazı illerde de dağıtıldığı kaydedildi.