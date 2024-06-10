Darende'de Organik Tarım Yapan Üreticilere Ücretsiz Kurutma Filesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Darende'de Organik Tarım Yapan Üreticilere Ücretsiz Kurutma Filesi Dağıtıldı

Darende\'de Organik Tarım Yapan Üreticilere Ücretsiz Kurutma Filesi Dağıtıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Organik Kayısı Yetiştiriciliğinde Modern Kurutma Filelerinin Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında 45 üreticiye geçirgenli kurutma filesi dağıtıldı. Proje ile ilçede organik kayısı tarımının modern üretim ve hasat metodunun benimsetilmesi hedefleniyor.

10.06.2024 16:57
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Malatya'nın Darende ilçesinde organik tarım yapan üreticilere ücretsiz kurutma filesi dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Organik Kayısı Yetiştiriciliğinde Modern Kurutma Filelerinin Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde 45 üreticiye geçirgenli kurutma filesi verildi.

Dağıtım programında projeye ilişkin bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Kurt, "İki yıl önce uygulanmaya başlanan Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen projeyle, iklim, toprak ve ekoloji bakımdan organik kayısı yetiştiriciliğine uygun bölgelerden olan ilçemizde organik kayısı tarımının modern üretim ve hasat metodunun benimsetilmesi amaçlanmıştır." dedi.

Kurt, son olarak proje kapsamında organik tarım yapan 50 çiftçiye, üretim yaptıkları yaklaşık 270 dekar alanda kullanılmak üzere 26 bin metrekare yüzde 55 geçirgenli kurutma filesi dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Malatya, Darende, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende'de Organik Tarım Yapan Üreticilere Ücretsiz Kurutma Filesi Dağıtıldı - Son Dakika

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