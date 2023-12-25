Darende\'de şehitler için mevlit okundu

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
Malatya'nın Darende ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde şehit olan askerler için mevlit okutulup dualar edildi.
İlçe Müftülüğü tarafından Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından dua edildi.
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