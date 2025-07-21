Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Yalçın Özkazan idaresindeki 44 EY 767 plakalı otomobille Nizamettin İnce yönetimindeki 38 NV 530 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki Hayriye Özkazan, Kezban, Zeynep Betül ve Mehmet Yağız Korkut, Döne İnce ve Hanım Coşkun yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Darende'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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