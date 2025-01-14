Darende'de Yeni Otobüs Terminali Açıldı

Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde 5 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Darende Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı.

Sungur Mahallesi'nde D-300 kara yolu kenarında eski sanayi sitesinin dönüştürülmesiyle inşa edilen terminal, günlük 15 araç ve 500'den fazla yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı.

Açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende'nin otogar sorununu çözerek daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunduklarını söyledi.

Er, otogarın Darendelilere ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, 2025 yılında birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Başkan Er, bu yılın Darende'nin temel problemlerinin çözüme kavuştuğu bir yıl olacağını kaydetti.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek terminalin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar, daha sonra seyahat acentelerini gezdi.

Öte yandan Er, ilçedeki temasları kapsamında, Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP İlçe Başkanlığı ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya gelen Er, esnaf ziyareti yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.