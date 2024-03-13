Darende\'den Uluslararası STEM Olimpiyatları\'nda üçüncülük

Malatya'nın Darende ilçesindeki Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Yahya Davşan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda kodlama kategorisinde üçüncü oldu.
Almanya merkezli yarışmaların ön elemesi 114 ülkeden bin 200 okul ve 22 bin öğrencinin katılımıyla şubat ayında çevrim içi gerçekleştirildi.
Finallerinin bu ayın başında yapıldığı olimpiyatlarda derece elde eden Davşan, okulunu ve ülkesini dünya finalinde temsil etmenin gururunu yaşadı.
Hüseyin Yahya Davşan, AA muhabirine ilkokulda başlayan kodlama merakını sınıf öğretmenin keşfetmesiyle uluslararası bir başarıya dönüştüğünü söyledi.
Oyunlarla başlayan yazılım ve kodlama merakını ilerlettiğini anlatan Davşan, şöyle devam etti:
"Sınıf öğretmenimin kodlamaya olan merakımı keşfetmesiyle bu süreç başladı. Kendi kendime araştırdım ve farklı dillerdeki kaynaklardan yararlandım. Daha sonra okulumuzdaki diğer öğretmenlerinde desteğiyle bu yarışmaya katıldım. Tüm dünya genelinden 22 bin öğrenci burada çevrimiçi olarak beceri ve bilgilerini sergiliyor. Zorlu bir sınav süreci oldu. Çok şükür hepsinden başarılı bir şekilde geçerek finallere katıldım. Zorlu rakiplere rağmen Dünya 3'üncüsü oldum. Bu benim, aile, okulum ve ülkem için büyük bir gurur. Emeği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Bundan sonraki hayalinin iyi bir üniversitede yazılım alanında kendini geliştirmek olduğunu vurgulayan Davşan, sonrasında ise Aselsan gibi kurumlarda devletine hizmet etmek istediğini kaydetti.
Sınıf Öğretmeni İlknur Ciran ise Hüseyin'in yazılım ve kodlamaya olan merakını fark ettiğini anlatarak, "Daha sonra ne yapabiliriz derken yaptığımız araştırmaların sonrasında Stem Olimpiyatları'na katıldık. Sınav süreçlerinde rakiplerini eleyerek finallere kaldı. Son olarak şubat ayı sonunda yapılan yarışmada Dünya 3'üncüsü oldu. Öğrencime yaşattığı heyecan için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Dr. Şaban Yılmaz ise gururlu olduklarını anlatarak, "Öğrencimiz, problem çözme, analitik düşünme, yaratıcılık ve işbirliği gibi becerilerini, yirmi iki bin kişinin katıldığı olimpiyatta başarısını bütün dünyaya kanıtladı. Gururluyuz çünkü dünya genelinde düzenlenen bu yarışmada, Türkiye'yi temsilen dereceye giren tek okul biz olduk." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Darende'den Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda üçüncülük - Son Dakika
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