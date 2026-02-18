Malatya'nın Darende ilçesinde atıl durumda bulunan belediye hamamı restore edilerek hizmete açıldı.
Darende Belediyesi, ilçede 1944 yılında inşa edilen ve zamanla kullanım dışı kalan hamamda restorasyon çalışması başlattı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından doğal gaz sistemiyle çalışması sağlanan hamam hizmete açıldı.
Haftanın 5 günü erkeklere, 2 günü ise kadınlara açık olan hamam 19.00-24.00 arasında hizmete açık olacak.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, modernize ettikleri hamamın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Darende Hamamı Yenilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?