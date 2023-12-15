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Darende ile Özbekistan'ın Gicduvan ilçesi kardeş şehir oldu - Son Dakika
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Darende ile Özbekistan'ın Gicduvan ilçesi kardeş şehir oldu

Malatya'nın Darende Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara kentine bağlı Gicduvan ilçesi arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, kültürel, sosyal ve ticari faaliyetler gerçekleştirilecek.

Darende ile Özbekistan\'ın Gicduvan ilçesi kardeş şehir oldu
15.12.2023 - 15:53,  Güncelleme: 15:57
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Malatya'nın Darende Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara kentine bağlı Gicduvan ilçesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Darende Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda Darende ile Gicduvan kardeş şehir oldu.

Malatya ile Özbekistan'ın tarihi bağların çok eskilere dayandığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

" Türkiye'de inanç turizminde en çok ziyaret edilen Mevlana Hazretleri'nin külliyesinden sonra Darende Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olarak bilinmektedir. Özbekistan'da ise 7 Allah dostunu uhdesinde bulunduran inanç turizminde en çok ziyaret edilen Buhara şehri ve hocaları Gücdevandır. Bu manevi iklimde ve tarihi tevafukların güzelliğinde Gicduvan ile Darende arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalanmıştır. Başta Abdulhalik Gücdevani Ks. Uluslararası Sempozyumu'nun ikincisini Malatya İnönü Üniversitesi ile Özbekistan Buhara şehrinde yapılması olmak üzere birçok ilçemizi tanıtıcı, ilmi, kültürel, sosyal, ticari ve sanayi alanındaki faaliyetlerde bulunacağımız bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını niyaz eder tüm hemşerilerimize kalbi selamlarımı arz ederim."

Kaynak: AA
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