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Darıca'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Darıca'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki çelik kasadan 4 bin TL çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada soygunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darıca\'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu: 1 Tutuklama
28.12.2023 - 21:40,
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonundaki çelik kasayı kırıp içindeki 4 bin TL'yi aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundaki çelik kasadan 4 bin TL'nin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.S. ve C.S. olduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven ve maske ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Darıca'da Akaryakıt İstasyonu Soygunu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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