Darıca\'da Ciğer Festivali Başladı

Darıca Diyarbakırlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Ciğer Festivali" başladı.

Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yapılan organizasyonda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, Diyarbakır'ın kadim ve güzel bir şehir olduğunu belirterek, kentin geniş kültürü, önemli değerleri, özellikleri ve güzellikleri bulunduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da festivalle Diyarbakır kültürü ve lezzetlerinin ilçede yaşatılacağını bildirdi.

Dernek Onursal Başkanı İlhami Sarıtoprak ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bölgeye ait türkülerin söylendiği, halk oyunları gösterisinin yapıldığı programda katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Stantlarda yöresel yemeklerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu festival, 7 Nisan'a kadar devam edecek.

Programa, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.