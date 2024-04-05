Darıca\'da Gaz Zehirlenmesi Şüphesiyle 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 kişi, gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp fenalaştıklarını söyleyerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aileden 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Ç. ile Cahit Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailenin doğal gaz sızıntısından zehirlendiği değerlendiriliyor.
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana gelen yangında, tırın çekicisi tamamen yanarak hurdaya döndü. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, inceleme başlatıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.
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