Darıca'da genç kıza çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika
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Darıca'da genç kıza çarpan sürücü kaçtı

Darıca\'da genç kıza çarpan sürücü kaçtı
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Darıca'da A.K.'ye çarpıp üzerinden geçen sürücü, polise teslim edildi; adli kontrolle serbest.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobille A.K. (17) adlı genç kıza çarpıp, tekrar hareket edince de üzerinden geçerek ağır yaralayan sürücü olay yerinden kaçtı. Sabah polise teslim olan sürücü adli kontrolle serbest bırakılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı Sırasöğütler Mahallesi, Aydınlar Caddesi üzerinde meydana geldi. S.D. idaresindeki 34 CUF 958 plakalı otomobil, akşam işten çıkan A.K.'ye evinin önünde çarptı. Otomobil sürücüsü çarptıktan sonra durup sonra tekrar hareket edip bu kez genç kızın üzerinden geçerek, yoluna devam etti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kıza çarptıktan sonra üzerinden geçtiği ve bir kişinin aracın arkasından koştuğu anlar yer aldı.

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan A.K., daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TESLİM OLAN SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

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