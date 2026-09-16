Darıca'da İlköğretim Haftası törenle başladı - Son Dakika
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Darıca'da İlköğretim Haftası törenle başladı

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Darıca\'da İlköğretim Haftası törenle başladı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Cevher Dudayev Parkı'nda tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Cevher Dudayev Parkı'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, belediye başkan yardımcıları Hüsamettin Ergül, İsmail Ramazanoğlu ve Selma Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Gebze Belediyesi öğrencilere eğitim desteği veriyor

Gebze Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğinde öğrencilere eğitim desteği sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla düzenleniyor.

Bu kapsamda öğrencilere, okul çantası, kırtasiye malzemeleri, ayakkabı ve kıyafetler ulaştırılıyor.???????

"Yaza Veda Konseri" verilecek

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Oda Orkestrası tarafından "Yaza Veda Konseri" düzenlenecek.

KSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde müzikseverlerle buluşacak.

Kongre Merkezi'nde düzenlenecek konser, 18 Eylül'de saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un ev sahipliğindeki konser ücretsiz olacak.

Kaynak: AA
Cevher DudayevEtkinlikKocaeliDarıcaKültürGüncelTörenSon Dakika

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