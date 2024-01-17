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Darıca'da iş makinesi çarpması sonucu bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Darıca'da iş makinesi çarpması sonucu bebek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve 2 çocuğuna iş makinesi çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, iş makinesi sürücüsü gözaltına alındı.

Darıca\'da iş makinesi çarpması sonucu bebek hayatını kaybetti
17.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:48
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çarptığı bebek hayatını kaybetti, anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan Ş. (29) ve 2 çocuğuna Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Elis Ada Ş'nin (2) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Ceylan Ş. ile çocuğu Gülbeyaz Ş. (3), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elis Ada Ş'nin cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

Öte yandan, yaralı çocuk ile hamile olduğu belirtilen Ceylan Ş'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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