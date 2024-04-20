Kocaeli'de izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı

Kocaeli\'de izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin masaj salonunda yapılan denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınlar yakalandı. Kadınların işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği bildirildi.

20.04.2024 18:53
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir otelin masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı.

Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı - Son Dakika

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