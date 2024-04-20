Kocaeli\'de izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı

Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi bir açık hava müzesi olan Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Safranbolu'nun turizm potansiyelini ve önemini vurguladılar. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi gibi etkinlikler de yer aldı.