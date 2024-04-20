Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir otelin masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı.
Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı - Son Dakika
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi bir açık hava müzesi olan Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Safranbolu'nun turizm potansiyelini ve önemini vurguladılar. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi gibi etkinlikler de yer aldı.
Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok bina çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalar sonucu bir kişi yaralandı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ağaçlar ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki trafik levhaları da devrildi. Alaca ilçesinde iş yerlerinin çatıları uçarken, Sungurlu ilçesinde ise ağaçlar otomobillere zarar verdi. Dodurga ilçesinde ise enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyenin 1 milyar 700 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Kahveci, borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirtti.
Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Erdal Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıklamasından dolayı teşekkür etti.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına yol açtı. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?