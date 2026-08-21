Darıca'da Kardeşlerin İnfazı ve Kaybolan Kız Bulundu - Son Dakika
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Darıca'da Kardeşlerin İnfazı ve Kaybolan Kız Bulundu

Darıca\'da Kardeşlerin İnfazı ve Kaybolan Kız Bulundu
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Darıca'da denizde ölü bulunan 3 kardeşin ardından kaybolan B.S. sağ olarak bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün 3 kardeşi denizde ölü bulunan, kendisi ise aranan B.S. adlı kıza sağ olarak ulaşıldı.

Yeni Mahallesi Darıca Sahili mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında kıyıya vurmuş halde 3 ceset bulundu. Cesetler, olay yerine çağrılan ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Cesetlerin kardeşler Gülşah Sakar (24), Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar'a (15) ait olduğu tespit edildi. Üzerinde kıyafetleri bulunan ve herhangi bir darp veya yaralanma izi olmayan kardeşlerin cansız bedenleri inceleme sonrası otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayın ardından ulaşılamayan diğer kardeş B.S. için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla B.S. isimli kız gece saatlerinde sağ olarak bulundu. B.S.'nin durumunun iyi olduğu ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ekipler, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Kardeşlerin İnfazı ve Kaybolan Kız Bulundu - Son Dakika

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