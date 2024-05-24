Darıca'da KO-MEK Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Darıca'da KO-MEK Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Darıca\'da KO-MEK Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Darıca'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisi, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, kursiyerlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti ve kursiyerlerin ürünlerini talep edenlerle buluşturduklarını belirtti. Sergiye, Darıca Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Halk Eğitim Müdürü ve AK Parti İlçe Başkanı da katıldı.

24.05.2024 11:40
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Darıca'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) eğitim gören kursiyerler yıl sonu sergisi açtı.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK'in hedeflerini anlattı.

Kursiyerlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Büyükakın, kurdukları pazar ağı sayesinde, kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri talep edenlerle buluşturduklarını kaydetti.

Daha sonra kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Sağdıç, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da KO-MEK Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca'da KO-MEK Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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