Darıca\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar B.O, E.M.O, O.K, G.K, M.A, E.E. ve S.E'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.O. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde 29 Ocak'ta iki gurp arasında çıkan silahlı kavgada çatışmanın ortasında kalan, caddede tütüncü dükkanı işleten fiziksel engelli Metin Hacıoğlu hayatını kaybetmiş, G.K. ve S.İ. de yaralanmıştı.