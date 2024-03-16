Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak'ta işe gitmek için evinden çıkan Gülhan E. (25), bu sırada bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Silahlı Saldırı Sonucu Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki bir gemi, Evyapport limanında bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçlerin domino etkisiyle devrildiği anlar, çalışanların telefon kameralarına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan olmaması büyük bir faciayı önledi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özhaseki, deprem bölgelerinde yapılacak tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti ve İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, belediyelerin kentsel dönüşüm projelerini hazırlaması halinde destek vereceklerini ifade etti.
Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti. Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti. Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının 6,5 kilometrelik ilk etap hattının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğindeki anormal artışa tepki gösterdi. "Beşli çeteye para bulan, saray müteahhidine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye soran Özel, “Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL, bu ay harcanan örgülü ödemek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar” dedi. Hat 15 gün süreyle ücretsiz hizmet verecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul etti. Aliyev ve Kobakhidze, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Aliyev, görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ve Azerbaycan'ın birbirinin yanında olduğunu belirtti. İki lider, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğini daha da ileriye taşıma konusunda anlaştı.
Giresun'da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen proje ve aday tanıtım toplantısında, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'nin halkla iç içe olan bir kişi olduğu vurgulandı. Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise aydınlık günlerin yakın olduğunu belirterek, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği güzel günlerin kapıda olduğunu söyledi. Toplantıda, vatandaşların önerilerinin de dikkate alındığı gerçekçi projelerin sunulduğu ifade edildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Adalar'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, Heybeliada'da partisinin seçim standını ziyaret ederek, esnafı ve vatandaşları dinledi. Bir vatandaşın tepkisi üzerine Beştaş, barışı savunduklarını ve silahların susmasını istediklerini belirtti.
Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, eğitime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla'ya yeni bir okul daha kazandırıldı. 16 derslik, kapalı spor salonu ve çeşitli sosyal alanlarla donatılmış okul, eğitime başladı. Açılışta yaptığı konuşmada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Başkan Yazıcı, ''Kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?