Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı yaralama olayının şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta ilçede gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi Y.H. (50), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Silahlı Yaralama Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
