Darıca'da Üç Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.D, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan U.K. ile aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.