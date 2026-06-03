Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'taki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan anne ile 2 çocuğu merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.
Dumandan etkilenen anne ve çocukları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Yangın: Anne ve İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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