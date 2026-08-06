Darıca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
ORMANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Manyas ilçesi Darıca Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan ve üzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir),
Kaynak: DHA
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