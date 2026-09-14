Darülaceze Akademi İstanbul'da açıldı, Bakan Göktaş nitelikli personel vurgusu yaptı - Son Dakika
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Darülaceze Akademi İstanbul'da açıldı, Bakan Göktaş nitelikli personel vurgusu yaptı

Darülaceze Akademi İstanbul\'da açıldı, Bakan Göktaş nitelikli personel vurgusu yaptı
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Darülaceze'nin 130 yıllık birikimini eğitime taşıyan Darülaceze Akademi, İstanbul'da düzenlenen törenle açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akademinin yaşlı, engelli ve evde bakım alanlarında uzmanlaşmış personel yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Darülaceze'nin 130 yıllık kurumsal birikimini eğitim alanına taşıyan "Darülaceze Akademi", İstanbul'da düzenlenen törenle açıldı.

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Akademi'nin yaşlı bakımı, engelli bakımı ve evde bakım alanlarında uzmanlaşmış nitelikli personelin yetişmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin 130 yıllık köklü bir kültürden gelen güçlü bir yapı olduğunu belirterek, kurumun sosyal hizmetlerin önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Darülaceze Akademi ile ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin yetişmesine katkı sağlanacağını ifade eden Göktaş, akademinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Darülaceze Akademi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Bakan Göktaş'a akademiyi gezdirerek, 130 yıllık Darülaceze tecrübesini geleceğin sosyal hizmet anlayışına taşıma vizyonunu paylaştı.

İslam, akademinin yalnızca bugünün bakım ihtiyacına cevap veren bir eğitim merkezi değil, değişen demografik yapı ve yeni bakım ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin nitelikli insan kaynağını bugünden yetiştirecek öncü bir model olarak kurgulandığını vurguladı.

Programa, Şişli Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tuna, Beyoğlu Kaymakamı ve Şişli Kaymakam Vekili Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Darülaceze İdare Meclisi üyeleri, akademi öğrencileri ve Darülaceze çalışanları da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darülaceze Akademi İstanbul'da açıldı, Bakan Göktaş nitelikli personel vurgusu yaptı - Son Dakika

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