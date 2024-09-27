Daryl Dixon'ın İkinci Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Daryl Dixon'ın İkinci Sezonu Başlıyor

Daryl Dixon\'ın İkinci Sezonu Başlıyor

The Walking Dead: Daryl Dixon'ın yeni sezonu 30 Eylül'de TV+'ta yayınlanacak.

27.09.2024 14:19
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THE Walkıng Dead: Daryl Dixon'ın ikinci sezonu 'Carol'ın Kitabı' başlığıyla, 30 Eylül'de türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak, TV+'ta izlenebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle sadece TV+'ta yayınlanacak olan dizi altı bölümden oluşuyor. Bu sezon, Daryl'in Fransa'da kalma kararı, onu geri dönülmez bir yola sokuyor. Daryl'in kararı sadece kendisini değil, hikayeye yeniden dahil olan Carol'ı da etkiliyor. Carol, eski dostunu bulma misyonuyla tehlikelerle dolu bir serüvene atılıyor. Ancak asıl büyük çatışma, Genet'in yükselen gücü ile baş gösteriyor. Fransa, Pouvoir ve Union of Hope adlı iki grup arasında adeta bir savaş meydanına dönüşüyor. Daryl ve Carol, hem düşmanlarıyla hem de içsel travmalarıyla yüzleşirken, derin karakter gelişimleri yaşanacak ve hangi yolu seçeceklerine karar vermek zorunda kalacaklar.

Başrolde Norman Reedus, Daryl Dixon karakterine hayat vermeye devam ediyor. Ona eşlik eden Melissa McBride, Carol Peletier karakteriyle hikayeye bu sezonda yeniden dahil oluyor. Diğer önemli oyuncular arasında, Clémence Poésy (Isabelle karakteriyle), Adam Nagaitis (Genet hareketinin kilit ismi Quinn rolünde) ve Anne Charrier, Daryl'in Fransa'daki mücadelesine yön veren karakterlerden biri olarak yer alıyor.

Kaynak: DHA

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