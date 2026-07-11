Daşkapan Ailesine Yeni Ev

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Daşkapan ailesi için Ülkem Okuyor Derneği öncülüğünde inşa edilen ev tamamlandı.

Dernek Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Defne ilçesindeki evleri yıkılan 6 kişilik Daşkapan ailesi için proje başlattı.

Proje kapsamında, Elim Sende Platformunun finansmanı ve derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurular aracılığıyla toplanan gelirle Özlem ve Levent Daşkapan çifti ile çocukları Bilge (14), Cemre (12), Nazlıcan (17) ve Seyit Ali (7) için Harbiye Mahallesi'nde ev inşa edildi.

Yapımı 3 ayda tamamlanan 2+1 evin anahtarı, içerisindeki yeni eşyalarla Daşkapan ailesine törenle verildi.

Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, gazetecilere, Daşkapan ailesini yeni yuvasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Evi fen lisesinde okuyan Bilge'nin doğum gününe yetiştirmek için çabaladıklarını anlatan Ertuğrul, "Yarın Bilge'nin doğum günü. Evi bugün teslim etmek istedik çünkü doğum gününe, yeni bir hayata, kendi evinde uyansın istedik. Bilge yarın doğum gününde evinde uyanacak. Mutlu ve gururluyum. Gönüllülerimize, projeye bağış yapan Elim Sende Platformuna teşekkür ederim." diye konuştu.

Anne Özlem Daşkapan da yardım çağrısına karşılık veren derneğe teşekkür etti.

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Daşkapan, "Evimizi çok beğendik ve mutluyuz. Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bilge Daşkapan, yaşadığı mutluluğu kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Altınözü Fen Lisesi'nde okuduğunu ve derneğin eğitimine de katkı sağladığını ifade eden Daşkapan, kendisine ve ailesine bu mutluluğu yaşattıkları için Ülkem Okuyor Derneğine ve gönüllülere teşekkür etti.