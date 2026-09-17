Databricks Singapur\'a 3 yılda 350 milyon doların üzerinde yatırım yapacak

SİNGAPUR, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD'li yapay zeka şirketi Databricks, Singapur'da veri ve yapay zeka ürünlerine yönelik talebin hızla artmasıyla bu ülkeye üç yıl içinde 350 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Singapur'da 2.973 metrekare büyüklüğünde yeni bir bölgesel genel merkez açılacağı ve bu sayede kentteki mevcut ofis alanının dört katına çıkarılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca, üç yıl içinde Singapur'daki çalışan sayısını 250'den 500'ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

Yeni genel merkezde, müşterilerin, iş ortaklarının ve öğrencilerin veri ve yapay zeka becerilerini geliştirmeleri, kullanım senaryolarını incelemeleri ve kurumsal yapay zekanın hayata geçirilmesini desteklemeleri için eğitim ve işbirliği alanları bulunacak.