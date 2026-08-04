Datça açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 8'i çocuk, 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça açıklarında önceki gün saat 23.45'te, can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salındaki 8'i çocuk, toplam 36 kaçak göçmen, ekipler tarafından kurtarılıp karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.