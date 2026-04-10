Datça\'da Anaokulu Öğrencileri Polisi Ziyaret Etti

Muğla'nın Datça ilçesinde anaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polislerle bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan, eşi Belma Turan ve polis memurları öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte minik öğrencilere, polislik mesleği ve toplum güvenliği hakkında bilgi verilirken, öğrenciler polis aracını inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik sayesinde çocukların, hem eğlenceli anlar yaşadığı hem de polislik mesleğine dair farkındalık kazandığı ifade edildi.